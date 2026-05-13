Жительница Ясногорска пойдет под суд за передачу взятки полицейскому.

Прокуратура Ясногорского района утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 34-летней жительницы города, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

Согласно материалам следствия, в апреле 2026 года полиция установила местонахождение человека, скрывавшегося от следствия. Его мать решила избежать его ареста и предложила сотруднику полиции взятку в размере 200 000 рублей. Для передачи денег она привлекла свою родную сестру, которая и стала посредником.

При попытке передать первую часть суммы женщина была задержана.

Обвиняемая полностью признала вину.

Уголовное дело направлено в Ясногорский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.

Отдельно в суд также направлено дело в отношении 45-летней жительницы Ясногорска. Ей предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ.