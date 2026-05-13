В Туле на улице Новомосковской завершено почти 60% дорожного ремонта. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле на улице Новомосковской подрядная организация, приступившая к работам в конце апреля, уже выполнила почти 60% от общего объема ремонта.

Полностью завершены фрезерование старого покрытия и укладка выравнивающего слоя асфальта. Сейчас рабочие занимаются установкой нового бордюрного камня, устройством щебеночного основания тротуаров и подъемом колодцев. Протяженность ремонтируемого участка превышает 1 километр.

Параллельно продолжается ремонт на улице Галкина, где обновляется почти 1,5 км дороги. На отдельных участках уже уложен АГБС и завершена укладка выравнивающего асфальтового слоя. Общий прогресс по этому направлению составляет около 40%.

На всех ремонтируемых улицах будет полностью обновлено асфальтовое покрытие, обустроены тротуары, остановочные площадки, установлены новые павильоны, дорожные знаки и нанесена разметка.

Всего в этом году в областной столице по нацпроекту планируется отремонтировать четыре участка дорог: улицы Новомосковская, Ф. Смирнова, Галкина и Красноармейский проспект. Их общая протяженность — более 5 км, а стоимость работ — свыше 720 млн рублей.