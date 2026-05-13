В Кимовске задержали мужчину, напавшего на пенсионерку.

В дежурную часть МО МВД России «Кимовский» обратилась 72-летняя жительница города, сообщившая о нападении. По ее словам, неизвестный применил физическое насилие и открыто похитил у нее 1 600 рублей.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого — им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за грабеж. Вскоре он был задержан и доставлен в отдел полиции, где признал свою вину.

В ходе дальнейших следственных действий выяснилось, что это преступление не единичное. В апреле 2026 года тот же мужчина попытался открыто похитить сумку у другой женщины, однако тогда ему не удалось довести замысел до конца.

По факту нападения на пенсионерку возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ.