Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 мая 2026 10:58

В Кимовске задержали мужчину, напавшего на пенсионерку

Подозреваемый ранее уже был судим за грабеж
Михаил КОРЕНЮГИН
В Кимовске задержали мужчину, напавшего на пенсионерку.

В Кимовске задержали мужчину, напавшего на пенсионерку.

Фото: Алексей ФОКИН.

В дежурную часть МО МВД России «Кимовский» обратилась 72-летняя жительница города, сообщившая о нападении. По ее словам, неизвестный применил физическое насилие и открыто похитил у нее 1 600 рублей.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого — им оказался 42-летний местный житель, ранее судимый за грабеж. Вскоре он был задержан и доставлен в отдел полиции, где признал свою вину.

В ходе дальнейших следственных действий выяснилось, что это преступление не единичное. В апреле 2026 года тот же мужчина попытался открыто похитить сумку у другой женщины, однако тогда ему не удалось довести замысел до конца.

По факту нападения на пенсионерку возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ.