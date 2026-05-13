В ефремовской больнице Тульской области не хватало лекарств для диабетиков

Межрайонная прокуратура Ефремова провела проверку после жалобы в соцсетях на отсутствие в местной больнице лекарств для лечения сахарного диабета. Выяснилось, что аптечный пункт при ГУЗ «Ефремовская районная клиническая больница имени А.И. Козлова» не обеспечен достаточным количеством препаратов. Эти лекарства — рецептурные, они входят в перечень жизненно необходимых и предоставляются льготным категориям граждан за счет бюджета.

Главному врачу больницы внесено представление. Исполнение требований прокуратуры находится на контроле.