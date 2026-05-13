На трассе М-4 под Тулой ввели реверсивное движение после опрокидывания грузовика. Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области на 163-м километре федеральной трассы М-4 «Дон», на участке ремонта моста через реку Осетр, произошло ДТП с участием большегрузного автомобиля. Машина, следовавшая в направлении Ростова-на-Дону, опрокинулась из-за превышения скорости, и на проезжую часть высыпалось 40 кубометров пиломатериалов.

В настоящее время организовано реверсивное движение — для пропуска транспорта задействована полоса встречного направления (в сторону Москвы). Альтернативный маршрут предусмотрен по региональной дороге «Венев — Матвеевка».

На месте работают дорожные службы, отвечающие за содержание трассы, и необходимая техника для уборки. По предварительным данным, движение будет полностью восстановлено через три часа.