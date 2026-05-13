Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 мая 2026 9:09

Продававшая поддельные билеты в ТЦ тулячка и похитила более 800 тысяч рублей

Обвиняемая признала вину и полностью возместила ущерб всем потерпевшим
Игорь КОПЫТОВ
Продававшая поддельные билеты в ТЦ тулячка и похитила более 800 тысяч рублей

Продававшая поддельные билеты в ТЦ тулячка и похитила более 800 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Советского района Тулы утвердила обвинительное заключение в отношении 55-летней уроженки города. С 26 июня по 20 сентября 2025 года женщина, работая за стойкой продажи билетов в торговом центре на улице Советской, продала 66 жителям региона недействительные билеты на спектакли и концерты. Она обманывала покупателей, якобы предоставляя скидку 50% от официальной стоимости. Общая сумма похищенного превысила 800 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемая признала вину и полностью возместила ущерб всем потерпевшим. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Тулы. Рассмотрение назначено на ближайшее время.