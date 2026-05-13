В Краеведческом музее Тулы откроется выставка Наталии Воробьевой «Реки России».

В Краеведческом музее Тулы 16 мая откроется персональная выставка известной тульской

художницы Наталии Воробьевой под названием «Реки России». Центральной темой работ стала вода - как символ жизни, движения и памяти.

Экспозиция представляет собой масштабный художественно-краеведческий проект: всего в него входит около 200 произведений, созданных с конца 1990-х годов по настоящее время. Часть полотен написана на пленэре, другая - в мастерской.

Среди изображенных мест - знаковые ландшафты родного края: реки Непрядва и Дон у Куликова поля, Красивая Меча, вдохновлявшая Бунина и Тургенева, тульские толстовские места - Ясная Поляна и Воронка, а также Ока, любимая река художника Виктора Васнецова и Василия Поленова.

Но география работ выходит далеко за пределы региона: на картинах запечатлены Москва, Тулица, Казанка, Западная Двина, Пскова, Солова, Клязьма, Самара, Которосль, Нева и другие водные артерии России. Отдельные полотна посвящены озерам - Ладоге и Иван-озеру.

Выставка будет работать до 7 июля.

