Жители Тульской области получат 10 тысяч рублей за информацию о поджигателях травы. Фото: Алексей ФОКИН.

Жители Тульской области могут получить премию в размере 10 тысяч рублей за достоверную информацию о лицах, поджигающих сухую траву. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Для получения выплаты необходимо подать заявление в отдел социальной защиты населения по месту жительства, указав конкретные данные о месте и лице, совершившем поджог.

После этого соцзащита направляет официальный запрос в МЧС. Если ведомство подтверждает, что по указанному адресу действительно был выезд на тушение горящей травы, а виновный установлен и привлечен к административной ответственности, заявителю назначают вознаграждение.

С начала 2026 года в регионе уже зарегистрировано более 600 выездов пожарных на ликвидацию возгораний сухой растительности.