Сбившему на «зебре» пенсионерку туляку ограничили свободу Фото: Алексей ФОКИН.

Государственный обвинитель прокуратуры Пролетарского района Тулы поддержал в суде обвинение в отношении 39-летнего местного жителя. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Днем 26 февраля 2025 года обвиняемый, за рулем грузовым фургоном Mercedes, на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Осташева в Туле сбил 67-летнюю женщину. В результате аварии потерпевшая получила тяжелые травмы.

Суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.