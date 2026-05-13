За майские праздники в Тульской области задержали 48 водителей в состоянии опьянения. Фото: Алексей ФОКИН.

С 8 по 11 мая сотрудники ГИБДД в Тульской области выявили 48 случаев управления транспортом в состоянии опьянения. Среди нарушителей были как водители, находившиеся за рулем в нетрезвом виде впервые, так и те, кто нарушил закон повторно.

В частности, 15 человек попались именно за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Еще пять граждан, не имея водительских прав, также управляли машиной в пьяном виде. 18 водителей отказались пройти медицинское освидетельствование.

Кроме того, в отношении шести автолюбителей составлены материалы проверки по факту повторного нарушения. Им может быть предъявлено обвинение по статье 264.1 УК РФ.