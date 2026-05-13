В Музее обороны Тулы откроется выставка о последней экспедиции Жака-Ива Кусто Фото: Алексей ФОКИН.

Ночь музеев в Музее обороны Тулы начнётся с открытия экспозиции, посвященной легендарному исследователю Мирового океана Жаку-Иву Кусто.

В центре внимания — последняя и одна из самых значимых экспедиций Кусто «Одиссея» на озеро Байкал. Впервые в России посетители увидят уникальные экспонаты из семейной коллекции Франсин Кусто: предметы из экспедиций, изобретения, редкие фотографии байкальской «Одиссеи», а также экспонаты калининградского Музея Мирового океана.

Особое место занимают подводные картины участника команды Кусто Андре Лабана. Также гости смогут посмотреть редкий фильм «В зазеркалье Байкала», снятый командой в 1996–1997 годах.

В рамках выставки запланированы лекции, показы культовых фильмов Кусто, тематические встречи, посвященные изучению и сохранению Мирового океана.

Открытие выставки — 16 мая в 18:00.

