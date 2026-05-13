В Тульской области за прошедшие сутки потушили четыре пожара.

Фото: Алексей ФОКИН.
12 мая на территории Тульской области чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах не произошло.
Спасатели МЧС России ликвидировали четыре техногенных пожара. В дачном доме в СНТ «Заокское» деревни Прокшино Заокского района огонь был потушен на площади 49 квадратных метров силами шести пожарных и трех единиц техники.
В Советске Щекинского района возгорание в квартире на первом этаже многоквартирного дома на улице Энергетиков локализовали на одном квадратном метре — задействованы пять человек и две машины.
В Узловой на улице Беклемищева загорелся легковой автомобиль — его потушили четыре спасателя с одной единицей техники.
В деревне Горбачевка Плавского муниципального округа огонь охватил частный жилой дом и гараж общей площадью 160 квадратных метров. Потушить его помогли пять огнеборцев и два автомобиля МЧС. Во всех случаях пострадавших нет.
Кроме того, сотрудники МЧС участвовали в ликвидации последствий четырех дорожно-транспортных происшествий: два случая зафиксированы в Суворовском районе, по одному — в городе Суворов и Богородицком районе.