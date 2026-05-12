13 мая в Туле без электричества останутся десятки домов. Фото: Алексей ФОКИН.

Так, электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 16:00 - ул. Буденного, 45-59 (нечётн.), 58-72 (чётн.), 53, 55-а, 55-б, 57-а, 64-а, 64-б, 72; ул. П. Алексеева, 7-49 (неч.), 2-62 (чёт.), 37-а; ул. М. Смирнова 53-99 (нечётн.), 42-88 (чётн.), 59-а, 70-а, 71-а, 75-б, 93-а; ул. Оборонная, 57-85 (нечётн.), 64-88 (чётн.), 96, 96-а, 98, 100; пер. М. Смирнова, 1-21 (нечётн.), 2, 4; ул. Кауля, 20, Староникитская, 87; ул. Л.Толстого, 43;

с 9:00 до 17:00 - ул. Ак. Павлова, 105-111 (нечётн.); ул. Котовского, 24-34 (чётн.), 23-25 (нечётн.), 29, 31, 35;

с 9:30 до 14:00 - Мясново: ул. В. Краснослободская, 51-103 (нечётн.), 60-90 (чётн.), 45,47-а, 47-б, 49-а, 49-б, 77-а, 79-а, 82-а; ул. Н. Краснослободская, 36-52; ул. Привокзальная, 36-66 (чётн.), 50-а, 52-а, 66-а; 4-й пр-зд, 45, 47-в, 49, 51, 53, 63, 64, 66-а, 68; Одоевское ш., 14; ул. Болотова, 69-а, 69, 71, 71-а; ул. Переходная, 1-6; ул. Профсоюзная, 6-12 (четн.), 6-а, 15-а.