В Туле начали ремонт разворотного трамвайного кольца на улице Максима Горького.

С 12 по 29 мая на улице Максима Горького в Туле проходит капитальный ремонт разворотного трамвайного кольца. Будет заменено 200 метров рельсошпальной решетки в однопутном исчислении.

Все работы выполняются в ночное время — после 22:00, по участкам, чтобы с утра трамваи могли выходить на линии без задержек. В этот период маршруты будут работать по заранее установленной схеме.

Параллельно идет подготовка к ремонту других участков трамвайной инфраструктуры. В ближайшее время определят подрядчика для восстановления путей на улице Коминтерна и разворотного кольца у Московского вокзала. На улице Коминтерна планируется комплексный ремонт: обновят не только рельсы, но и ливневую канализацию, асфальт дороги и тротуаров, а также парковочные карманы.

Также в этом году запланированы работы на проспекте Ленина — от улицы Н. Руднева до поселка Менделеевский, а также на перекрестках Советской с Фридриха Энгельса и Советской с Оборонной. Отдельно прорабатывается проект ремонта путей по улице Михеева с возможным уширением проезжей части и выделением отдельной полосы для трамваев.

Общая протяженность всех участков, подлежащих ремонту в 2026 году, составит более 10 километров в однопутном исчислении. За соблюдением сроков и качеством выполнения работ установлен постоянный контроль.