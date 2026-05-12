Банда вымогателей получила до 17 лет колонии строгого режима в Новомосковске Тульской области

Тульский областной суд вынес приговор четырем жителям Новомосковска. Они признаны виновными в бандитизме, вымогательстве, разбое и незаконном хранении боеприпасов.

В июне 2022 года один из них создал банду для вымогательства и хищения денег у предпринимателей азербайджанской национальности в Тульской области и других регионах. С декабря 2022 по май 2024 года члены группы совершили четыре преступления в Узловой, Новомосковске и Сургуте, применяя насилие и оружие. Ущерб превысил 1 млн рублей. Организатор банды также незаконно хранил боеприпасы.

Суд приговорил лидера к 17 годам колонии строгого режима, остальных у 14-15 годам каждого. Также у злоумышленников конфискованы деньги, полученные преступным путем, - более 1,2 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.