Парковка на площади Ленина в Туле возобновит свою работу с 13 мая. Фото: Алексей ФОКИН.

С 13 мая на площади Ленина в Туле возобновляется полноценная работа парковочного пространства после временных ограничений. В настоящее время на территории завершаются подготовительные работы.

Условия оплаты остаются прежними: в будние дни с 9:00 до 19:00 первые три часа стоянки — бесплатные, каждый последующий час обойдется в 100 рублей.

Въезд и выезд с парковки возможны только со стороны улицы Менделеевской. Автомобилистам рекомендуется учитывать это при планировании поездок в центр города.