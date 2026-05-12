Экс-руководители новомосковского РЭС получили сроки за взятку в 5 млн рублей

Бывший начальник Новомосковского РЭС филиала «Тулэнерго» и его заместитель осуждены за получение взятки в особо крупном размере. 27 февраля 2025 года они получили 5 миллионов рублей от руководителя одной из фирм. Деньги предназначались за ускоренную и незаконную переуступку невостребованной мощности электроэнергии, смену потребителя и перенос линии электроснабжения в обход установленного порядка. Преступление пресекли сотрудники УФСБ и полиции.

Суд приговорил одного к 8,5 годам 6 колонии строгого режима, второго — к 8 годам 5 месяцам. Обоим на 5 лет запрещено заниматься управленческой деятельностью в сфере электроэнергетики. Вину подсудимые не признали. Ранее избранная мера пресечения изменена на заключение под стражу. Приговор не вступил в законную силу.