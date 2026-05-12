С 22 по 25 мая на улице Фридриха Энгельса в Туле ограничат движение транспорта. Фото: Алексей ФОКИН.

С 11:00 22 мая до 06:00 25 мая на участке улицы Фридриха Энгельса, от улицы Агеева до улицы Тульского рабочего полка, будут действовать временные ограничения. В этот период запрещены остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспорта в связи с проведением капитального ремонта тепловой сети.

Из-за работ изменится схема движения трамваев маршрутов №№ 1, 12, 13 и 14: они будут следовать через улицу Кауля до Красного перекопа.

Кроме того, челночное движение трамваев по проспекту Ленина, на участке от улицы Станиславского до здания педуниверситета, в это время отменяется.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы рекомендует водителям и гостям города заранее планировать маршруты с учетом временных изменений.