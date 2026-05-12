В Новомосковске сотрудники полиции помогли женщине, застрявшей посреди дороги из-за боли в ноге.

Фото: Алексей ФОКИН.
В конце апреля жительница Новомосковска направлялась на работу и переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Внезапно она почувствовала острую боль в ноге, не смогла продолжить движение и осталась стоять посреди оживленной дороги, оказавшись в опасной ситуации.
К счастью, рядом находились сотрудники Госавтоинспекции. Они незамедлительно отреагировали: подошли к женщине, обеспечили ее безопасность и на патрульной машине доставили в медицинское учреждение города.
Позже пострадавшая выразила искреннюю благодарность полицейским за оперативную и человечную помощь.