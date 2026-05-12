Тулячки завоевали медали на чемпионате ЦФО по городошному спорту.

В Калуге завершился чемпионат Центрального федерального округа по городошному спорту. Тульскую область среди женщин представляли Ирина Медникова, Полина Богомолова и Милана Киланова.

Команда показала сильный результат: в дисциплине «городки классические — командные соревнования» тулячки заняли первое место. В другой командной программе, «городки европейские», они стали вторыми.

Кроме того, капитан сборной Ирина Медникова завоевала бронзовую медаль в личных соревнованиях по классическим городкам.