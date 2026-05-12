Радиолюбители из 12 стран вышли на связь с Куликовым полем в Тульской области в память о защитниках 1941 года Фото: Алексей ФОКИН.

Накануне Дня Победы, на Куликовом поле прошел праздник «Волна победы». Мероприятие организовали музей-заповедник «Куликово поле» и региональное отделение Союза радиолюбителей России. Оно было посвящено 85-летию Тульской оборонительной операции и 130-летию первой в мире радиопередачи Александра Попова.

В селе Монастырщино и музейном комплексе в Моховом собрались кадеты, школьники из Тульской и Рязанской областей, а также радиолюбители из нескольких регионов России. Участники митинга возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а затем молодежь познакомилась с полевыми фотовыставками, работой фронтовой радиостанции и азбукой Морзе.

Радиомемориал длился до поздней ночи 8 мая. Операторы ежечасно выходили в эфир с сообщениями о военных событиях 1941 года на Куликовом поле, где в годы Великой Отечественной держала оборону 269-я стрелковая дивизия. Всего проведено более 400 сеансов связи. Позывные зафиксированы из 12 стран, включая Италию, Германию, Болгарию, Польшу, Чехию, Черногорию, Беларусь и страны Прибалтики.

Организаторы отметили, что иностранные корреспонденты передавали сообщения на русском языке. Праздник «Волна победы на Куликовом поле» планируют повторить в 2027 году.