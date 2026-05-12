73-летняя тулячка дважды встречалась с курьерами и отдала им 5 миллионов рублей

За прошедшие пятницу, выходные и праздничные дни жертвами дистанционных мошенников стали 11 жителей региона в возрасте от 20 до 73 лет. Общая сумма ущерба превысила 15,9 миллиона рублей.

Больше всех потеряла 73-летняя пенсионерка из Пролетарского округа Тулы. Несколько дней злоумышленники обрабатывали ее по телефону и в мессенджерах, оказывая психологическое давление. Они убедили женщину, что аферисты пытаются украсть ен деньги и ценности, и для их «спасения» нужно передать их «доверенным лицам». Пенсионерка встретилась с курьером около своего дома и отдала золотые монеты на 3 миллиона рублей. Затем по указанию мошенников она съездила в Москву, обналичила еще 2 миллиона и передала их второму курьеру. Общий ущерб составил 5 миллионов рублей.

Осознав обман, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.