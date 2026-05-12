Москвич потратил 350 тысяч рублей соцконтракта в Тульской области на личные нужды

В Узловской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение в отношении 48-летнего жителя Москвы. Мужчина обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере.

В августе 2023 года он заключил социальный контракт на развитие предпринимательской деятельности, получив из бюджета 350 тысяч рублей. Деньги предназначались на приобретение оборудования для организации праздничных мероприятий. Однако, не собираясь выполнять условия соглашения, он потратил средства на личные нужды.

Уголовное дело направлено в Узловский районный суд для рассмотрения по существу. Прокуратура продолжает надзор за соблюдением законодательства при расходовании бюджетных средств.