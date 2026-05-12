Житель Новомосковска получил 4 года колонии за хранение наркотиков. Фото: Алексей ФОКИН.

Новомосковский районный суд Тульской области вынес приговор 28-летнему ранее судимому жителю города по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Мужчина признан виновным по части 2 статьи 228 УК РФ.

Следствием установлено, что 7 февраля 2026 года он вместе со своим знакомым (дело которого выделено в отдельное производство) через мобильное приложение в интернете приобрел вещество, содержащее производное N-метилэфедрона массой 1,13 грамма. Наркотик предназначался для личного потребления и находился при них.

Оперативно-розыскные действия сотрудников полиции пресекли эти противоправные действия: при личном досмотре у обоих мужчин было изъято запрещенное вещество.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.