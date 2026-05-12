Собственницу земли в Ленинском районе оштрафовали за игнорирование предписания Россельхознадзора. Фото: Алексей ФОКИН.

В ноябре 2025 года Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело надзорную проверку в отношении собственницы земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 14,36 га, расположенного в Ленинском районе Тульской области. Поводом стала проверка исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений земельного законодательства.

По результатам осмотра установлено, что предписание не было выполнено: участок не введён в сельскохозяйственный оборот, не используется для ведения производства, а работы по очистке от сорной и древесно-кустарниковой растительности не проводились — территория осталась запущенной.

В связи с этим в отношении собственницы возбудили административное дело по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ. Ей повторно выдали предписание, а материалы дела направили в суд.

В апреле 2026 года суд признал нарушение доказанным и назначил административный штраф.