Тульский «Арсенал» уступил «Енисею» в гостевом матче.

В 33-м туре первой лиги тульский «Арсенал» проиграл красноярскому «Енисею» со счетом 0:1. Единственный мяч на 28-й минуте с пенальти реализовал Астемир Хашкулов.

Решение арбитра Веры Опейкиной вызвало вопросы у команды и болельщиков. Уже в начале матча, по мнению туляков, в штрафной «Енисея» должен был быть назначен пенальти за фол Гилязетдинова на Горбунове — однако судья не отреагировала. А вот на 27-й минуте, когда в штрафной «Арсенала» происходила обычная борьба без грубых нарушений, рефери указала на «точку». Именно этот эпизод и решил исход встречи.

Несмотря на то что «Арсенал» создал больше опасных моментов, матч завершился поражением.

В этом сезоне у оружейников остался один матч - 16 мая в Туле против московской «Родины».