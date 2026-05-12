НовостиОбщество12 мая 2026 6:59

Реконструкцию Орловского путепровода в Туле завершат осенью

Общая готовность объекта составляет 40%
Михаил КОРЕНЮГИН
Фото: Алексей ФОКИН.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле продолжается масштабная реконструкция Орловского путепровода. Работы разбиты на два этапа.

Первый этап, начатый в прошлом году, охватывает участок со стороны Калужского шоссе. На нем уже завершено переустройство газопровода, сетей связи и кабельных линий электроснабжения, проведен демонтаж старого мостового полотна, смонтированы балки пролетного строения и устроена переходная плита. Сейчас ведутся работы по возведению подпорных стенок.

Второй этап касается части путепровода со стороны улицы Рязанской. Здесь уже демонтированы трамвайные пути и пролетное строение, а сейчас идет подготовка к бурению и установке буронабивных свай.

Параллельно с реконструкцией самого путепровода будет выполнен ремонт трамвайных путей на проспекте Ленина.

Все этапы работ находятся под постоянным контролем администрации города Тулы. Завершить реконструкцию Орловского путепровода планируется осенью 2026 года.