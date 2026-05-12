В Тульской области восстановили права 18 инвалидов, не получивших положенные реабилитационные средства. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Тульской области провела очередную проверку исполнения законодательства о защите прав инвалидов, в ходе которой выявила нарушения в обеспечении этой категории граждан техническими средствами реабилитации.

Особое внимание надзорного ведомства направлено на случаи, когда инвалиды — в том числе несовершеннолетние — не получают необходимые изделия в установленные сроки. В 2025 году по результатам прокурорского вмешательства права 49 человек были восстановлены: им выдали 1175 единиц реабилитационных средств и электронных сертификатов на общую сумму более 913 тысяч рублей. Некоторые должностные лица тогда понесли дисциплинарную ответственность.

В 2026 году аналогичные нарушения обнаружены в отношении 18 инвалидов. После внесения представления руководителю Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Тульской области пострадавшим оперативно предоставили все необходимое: кресла-коляски, санитарные стулья, фиксаторы позвоночника, специальные телефоны, трости, бандажи, а также направления на получение средств гигиены.

Прокуратура продолжает системный контроль за соблюдением прав людей с ограниченными возможностями здоровья в регионе.