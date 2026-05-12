В Тульской области за прошедшие сутки потушили пять пожаров.

За прошедшие сутки на территории Тульской области не произошло чрезвычайных ситуаций на водных объектах.

Спасатели МЧС России ликвидировали пять техногенных пожаров.

В СНТ «Мыза-2» в черте Тулы загорелась дача. Огонь потушили на площади 7 квадратных метров силами 12 спасателей и 4 единиц техники.

На улице Центральная в селе Хрущёво туляки тушили возгорание в частном жилом доме — площадь пожара составила 64 квадратных метра, работали 15 огнеборцев и 4 машины.

В селе Новгородское Воловского района огонь охватил 60 квадратных метров жилого дома. На месте трудились 10 спасателей и 5 единиц техники.

В микрорайоне Комсомольский городского округа Донской пожар в доме на улице Димитрова был локализован на 30 квадратных метрах усилиями 8 человек и 2 машин.

Ещё один жилой дом загорелся на улице Горького в микрорайоне Северо-Задонск (Донской). Площадь возгорания — 45 квадратных метров, задействованы 13 спасателей и 4 единицы техники.

Во всех случаях пострадавших нет.

Кроме того, спасатели трижды выезжали для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий — по одному случаю в Чернском, Ясногорском и Заокском районах.