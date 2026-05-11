На Косой Горе в Туле обнаружили останки пятерых погибших в годы войны

В Туле на Косой Горе в ходе поисковых работ были обнаружены останки пятерых местных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны. Находку сделали сотрудники Следственного управления СК России по Тульской области совместно с представителями поисковых отрядов «Цитадель» и «Они сражались за Родину», а также заведующий бюро судебно-медицинской экспертизы.

По предварительным данным, в 1941 году в этих местах во время ожесточенных боев погибла младший медицинский сотрудник. Среди найденных останков — останки женщины, по описанию совпадающей с этой медработницей, а также еще четырех человек, в том числе несовершеннолетнего.

В Следственном управлении уточнили, что на месте произведен осмотр, назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы. Поисковые работы и изучение архивных материалов продолжаются.