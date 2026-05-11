Случайный выстрел на охоте под Тулой стоил жизни мужчине

Ленинский районный суд Тулы рассмотрел уголовное дело по факту гибели человека по неосторожности.

Трагедия произошла в декабре прошлого года. Трое друзей приехали на поле у деревни Медвенка, чтобы пристрелять тепловизионные прицелы на своих охотничьих карабинах. Один из мужчин взял оружие, принадлежащее знакомому, зарядил его и отошел в сторону для установки мишеней. Возвращаясь, он решил перепрыгнуть через русло реки, но не удержал карабин — произошел случайный выстрел.

Пуля попала в одного из участников. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось: он скончался от сквозного ранения.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.