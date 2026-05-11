Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2026 11:05

Случайный выстрел на охоте под Тулой стоил жизни мужчине

Стрелявший получил реальный срок
Анна КОНЕВА
Случайный выстрел на охоте под Тулой стоил жизни мужчине

Случайный выстрел на охоте под Тулой стоил жизни мужчине

Фото: Алексей ФОКИН.

Ленинский районный суд Тулы рассмотрел уголовное дело по факту гибели человека по неосторожности.

Трагедия произошла в декабре прошлого года. Трое друзей приехали на поле у деревни Медвенка, чтобы пристрелять тепловизионные прицелы на своих охотничьих карабинах. Один из мужчин взял оружие, принадлежащее знакомому, зарядил его и отошел в сторону для установки мишеней. Возвращаясь, он решил перепрыгнуть через русло реки, но не удержал карабин — произошел случайный выстрел.

Пуля попала в одного из участников. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось: он скончался от сквозного ранения.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.