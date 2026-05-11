В Туле до конца мая на ночь будут перекрывать улицу Максима Горького Фото: Алексей ФОКИН.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на время ремонтных работ трамвайных путей на разворотном кольце «улица Штыковая» в Туле будут введены временные ограничения. Они будут действовать с 12 по 29 мая ежедневно с 22:00 до 05:00.

На участке от улицы Заварной до улицы Штыковой по улице Максима Горького запретят остановку и стоянку всех видов транспорта, а также ограничат движение трамваев.

На период работ трамваи маршрута №12 изменят схему движения — они будут следовать через улицу Коминтерна до Московского вокзала.

Туляков и гостей города просят заранее учитывать эту информацию при планировании поездок.