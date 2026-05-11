12 мая без света в Туле останутся десятки домов

Во вторник, 12 мая, несколько районов Тулы ожидают плановые отключения электроэнергии. Из-за плановых ремонтно-восстановительных работ с 9:00 до 17:00 без света временно останутся туляки, проживающие по следующим адресам:

- ул. Гастелло, 52-64 (чётн.), 54-б; ул. Нестерова, 78-88 (чётн.), 79-93 (нечётн.), 88-а; ул. Краснодонцев, 72-84 (чётн.), 75-87 (нечётн.), 79-б, 81-б, 82-б, 86-а; ул. Белинского, 70; ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.); ул. Матросова, 10-36 (чётн.), 7, 9-а, 9-б, 11, 13, 15, 19, 23, 34-а; ул. Комарова, 33, 35, 36;

- ул. Никитская, 1-7 (нечётн.); ул. Дзержинского, 10, 12, 13, 15 к.1, 15 к.3, 15 к.4, 15 к.5, 15 к.6, 15-17(нечётн.); ул. Советская, 71, 73;

- п. Горелки, ул. Низинная, 41, СНТ "Политехник"; ул. Низинная, 9-а, 11-а, 13-а, 15-а, 15-б, 17-б, 25, 27, 29; ул. Заречная, 5-а, 9-а, 11-а, 17, 19-а.