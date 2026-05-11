«Ночь музеев» в «Ясной Поляне»: аудиоэкскурсии, уроки в школе Толстого и театр Дуровой Фото: Алексей ФОКИН.

16 мая музей-усадьба «Ясная Поляна» вновь присоединится к ежегодной акции «Ночь музеев». В этом году её тема — «Родное». Специальные события развернутся сразу на трех площадках: в самой усадьбе, в тульском культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» и в Музее земства и градостроительной истории в Крапивне.

В «Ясной Поляне» гостей ждет несколько программ. В 18:00 и 19:00 в Риге пройдет аудиоэкскурсия по экспозиции «Лев Толстой. Хозяин и работник». Посетители узнают, как складывалась хозяйственная жизнь усадьбы и как писатель постепенно перешел от роли помещика к труду наравне с крестьянами.

В это же время в Доме Волконского состоятся музейно-педагогические занятия «Урок в школе Л.Н. Толстого». Дети и родители познакомятся со школой писателя, попробуют решать задачи на старинных счетах и писать пером и чернилами. Там же пройдут мастер-классы по флористике, где каждый создаст сувенир из трав и цветов. Территория усадьбы будет открыта до 20:00, а гулять по заповеднику можно будет до 22:00.

В яснополянском Доме культуры в 15:00 и 19:00 московский «Театр Терезы Дуровой» покажет драму «О мышах и людях» по повести Джона Стейнбека. В тульском комплексе «Л. Н. Т.» в 16:00 прочитают лекцию «Ангел и деспот: мифы о семейной жизни» — о непростых отношениях Льва Толстого и Софьи Андреевны.

В 18:00 и 20:00 от здания комплекса стартует пешеходная экскурсия «Переулки музейного квартала», а в 18:30 — экскурсия по выставке «Театр Толстого» с просмотром записи спектакля «Два гусара». Постоянная экспозиция «Л. Н. Т.» будет открыта для свободного осмотра с 18:00 до 21:00.

В Крапивне в Музее земства в 18:00 начнется бесплатная экскурсия по историческому центру бывшего уездного города. В 19:00 и 20:30 гостей ждут вечерние экскурсии об опыте земского самоуправления. С 18:00 до 21:00 можно будет примерить костюмы в ретро-костюмерной, посетить мастер-классы по флористике и созданию обереговой куклы, а также отправить открытку через «Музейную почту». Любители музыки смогут послушать пластинки на виниловом проигрывателе. Вход на вечерние мероприятия свободный.

