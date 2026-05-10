Служба спасения в Туле за сутки 9 мая семь раз выезжала на вызовы

За минувшие сутки, 9 мая, в Туле был зарегистрирован один пожар. По данным оперативных служб, погибших и пострадавших нет.

В период с 9 по 10 мая также произошли аварийные отключения коммунальных ресурсов: одно по электроснабжению и одно по водоснабжению. Все нарушения были оперативно устранены в нормативные сроки. Аварийных отключений по водо-, газо- и теплоснабжению, а также по линии уличного освещения не зарегистрировано.

Всего за сутки в Единую дежурно-диспетчерскую службу Тулы поступило 1 251 обращение от жителей. Сотрудники службы спасения совершили семь выездов по вызовам.