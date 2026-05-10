На тульском велотреке прошло первенство города Фото: Алексей ФОКИН.

На Тульском велотреке завершилось первенство города по велосипедному спорту, приуроченное к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. Порядка 130 спортсменов разыграли награды в гите на один круг, гите на 500 метров с места, гите на 200 метров с хода, групповых гонках и кейрине.

Победителями второго дня соревнований в различных дисциплинах и возрастных категориях стали Елизавета Корниенко, Семён Яковлев, Софья Кудрявцева, Артур Романов, Ксения Конькова, Ярослав Бордонос, Виктория Лучина, Артём Зыбин, Игорь Гирилович, Валерия Горелова, Ева Линцова, Андрей Сухов, Никита Быковский и Матвей Воронин.