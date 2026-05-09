Режим работы медучреждений Тульской области в майские выходные Фото: Алексей ФОКИН.

В длинные выходные с 9 по 11 мая медицинские учреждения Тульской области переходят на особый график. Поликлиники будут работать 9 и 10 мая с 9:00 до 15:00, а 11 мая — с 8:00 до 18:00.

В это время во всех отделениях ведет прием дежурный врач, работает кабинет неотложной помощи, обслуживаются вызовы на дом, а также открыты кабинеты флюорографии и рентгенографии. Специалисты профильных областных медучреждений — детской областной больницы, клинико-диагностического центра, кардиодиспансера, психиатрической, кожно-венерологической, наркологической, противотуберкулёзной и онкологической больниц, перинатального центра, Центра медицинской профилактики и реабилитации, Центра по борьбе со СПИД и инфекциями, а также Клинического центра детской психоневрологии — ведут прием по тому же графику.

Травмпункты работают круглосуточно. Взрослые могут обратиться в Тульскую городскую клиническую больницу скорой помощи имени Ваныкина (ул. Первомайская, 13) и в Горбольницу №11 (ул. Чаплыгина, 13). Детский травмпункт находится в Тульской детской областной клинической больнице (ул. Бондаренко, 39).

Скорая помощь работает в штатном режиме: вызовы принимаются по номерам 103 и 112.

Стоматологическая неотложная помощь 9, 10 и 11 мая с 15:00 до 9:00 следующего дня оказывается в Горбольнице №7 (ул. Тимирязева, 97А). В остальные дни стоматполиклиника работает как обычно.

Льготные лекарства в праздничные дни будут отпускать в аптеках.

Социальное такси для людей с инвалидностью продолжит работу. Для поездок по области заявку нужно подать за 2–10 рабочих дней, для поездок за пределы региона (в радиусе до 200 км) — за 5–10 рабочих дней. Телефон для заявок: 8-4872-38-46-03 или 8-800-200-52-26 (в будни с 08:00 до 16:00). Услуга предоставляется бесплатно.

Горячая линия минздрава Тульской области (8-800-4444-003) работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Центр записи на прием к врачу (8-800-450-33-03 и +7(4872)33-83-77) доступен по графику лечебных учреждений, а робот принимает звонки круглосуточно.