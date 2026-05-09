Интерактивный маршрут «Свет победы на Проспекте» пройдет в Туле 9 мая

9 мая с 14:00 проспект Ленина в Туле превратился в единое интерактивное пространство. Жителям и гостям города предлагают не наблюдать со стороны, а стать участниками празднования 81-й годовщины Победы. Восемь исторических точек на проспекте объединят музеи, театры, библиотеки, филармонию, архив и вузы региона.

Участники смогут расшифровать радиограмму, собрать солдатский вещмешок, написать фронтовое письмо-треугольник или освоить навыки первой помощи. За правильные ответы в красноармейской книжке ставят отметки — собрав их, можно получить подарки у финальной локации в Тульском кремле.

Предусмотрено два маршрута: «большой круг» от Могилевского сквера до кремля и «малый» — от Государственного архива до кремля. Помогать участникам будут волонтёры культуры.

В Могилевском сквере расположилась площадка «Треугольник памяти»: здесь научат складывать фронтовые письма, в «Секретном архиве» покажут копии настоящих посланий с войны, а на мастер-классе «Разгадай шифр» — расшифровывать радиограммы азбукой Морзе.

На площади Победы открывается «Опорный пункт» с военно-исторической реконструкцией, стрелковым оружием, авиасимулятором, полевыми мастерскими, редкими мотоциклами, мастер-классом по плетению маскировочных сетей и «Колоколом Памяти».

В сквере 80-летия обороны Тулы площадка «Наука — сила Победы!» от ТулГУ представляют научные достижения, экспонаты музея и поисковых отрядов, а также школу первой помощи и начальной военной подготовки.

У Государственного архива в рамках «Архивной симфонии» развернута планшетная выставка «Хотели Тулу? Получили дуло!», книжная экспозиция и викторина «Защитники Тулы».

У филармонии на «Оборонительном рубеже» покажут реконструкцию оборонительной черты, будет работать танцплощадка с живой музыкой, гармошкой и фронтовой агитбригадой.

В Пушкинском сквере на площадке «Основано на реальных событиях» проходит литературная акция с открытым микрофоном: чтение газет военного времени и стихов, мастерская «Фронтовые письма» и викторина «От тульских ворот до Берлина поворот».

В Театральном сквере в «Театральном рубеже» состоятся праздничный спектакль-концерт, танцевальные мастер-классы и чай из самовара.

Финальная точка — «Победный май» в Тульском кремле. Здесь покажут кукольный спектакль по карикатурам журнала «Крокодил», организуют интерактивы с армейским снаряжением и пайком, выставку поисковых находок «Эхо войны», полевую кухню, детское арт-пространство и легендарный грузовик ГАЗ-АА.

Начать маршрут можно с любой станции. Красноармейские книжки выдадут на месте.

6+