Как работают тульские музеи с 9 по 11 мая

В честь Дня Победы филиалы Тульского музейного объединения перейдут на праздничный режим работы.

9 мая большинство музеев открыты в промежутке с 10 до 20 часов, некоторые экспозиции начнут принимать гостей с полудня. В этот день свои двери распахнут «Тульский кремль», Тульский военно-исторический музей, музей «Тульские самовары», Краеведческий музей, Мемориальный музей Белобородова, музей декоративно-прикладного и народного искусства, музей изобразительных искусств, Фонд искусств, Выставочный зал, музей Крылова, Дом-музей Вересаева, Богородицкий дворец-музей, Историко-мемориальный музей Демидовых, музей обороны Тулы, выставка «Мы знаем, ZA что сражаемся» в парке «Патриот», а также Дом-музей Щедриновых. Районные учреждения — музей «Спасское», Девягорско-Лихвинский музей-заповедник, «Бежин луг», музей в Крапивне, на станции Жданка, музей Руднева и усадьба Болотова «Дворяниново» — будут работать с 10 до 18 часов 9 и 10 мая.

11 мая они работают по тому же графику.

10 мая основные музеи работают так же, как 9 мая, но с 11 часов добавляется возможность посетить военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд «Тульский рабочий» (до 19 часов). В понедельник большинство площадок открыты с 10 до 18 часов, а бронепоезд — с 11 до 19.

Туристам и жителям города рекомендуют заранее уточнять время работы конкретных музеев в праздничные дни.