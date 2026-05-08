В Туле впервые прошел парад дошкольников ко Дню Победы. Фото: Алексей ФОКИН.

8 мая в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова в Туле состоялся парад дошкольников, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это мероприятие впервые прошло в Тульской области.

В параде приняли участие 194 ребенка из образовательных организаций города. Среди них — дети участников специальной военной операции, членов проекта «Жены Героев», военнослужащих 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и других воинских подразделений.

По аллее парка торжественно прошла колонна с уменьшенными копиями советского танка Т-34-85. Завершилось мероприятие возложением цветов к монументу «Бессмертный полк» в память о павших в годы войны.