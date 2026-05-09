Выставка оружия, «Сказки старого солдата» и штыковой бой: что ждет гостей «Патриота-Тула»

В праздничные дни 9, 10 и 11 мая парк «Патриот-Тула» подготовил насыщенную программу для гостей всех возрастов. В течение трех дней посетители смогут побывать на сборных экскурсиях по экспозиции музея обороны Тулы, где узнают, как жители оружейной столицы защищали город в годы войны.

Экскурсии будут проходить 9 и 10 мая каждый час с 11:00 до 18:00, а 11 мая — в 11:00, 13:00, 15:00 и 16:00. В 12:00 начнется театрализованное представление «Сказки старого солдата» с викториной и театральными постановками, а в 15:30 — концерт «Солдаты Победы» с участием гармонистов «Озорные переборы».

Любителей военного дела ждет мастер-класс «Штык-молодец» (с 12:00 до 14:00), где научат приемам штыкового боя и стрельбе из винтовки Мосина. В течение всех праздничных дней будут работать творческие мастерские: «Василий Теркин – наш герой» (создание открытки) и «Все для фронта, все для Победы!» (изготовление хирургических салфеток и сухого душа для отправки в зону СВО). Также гости увидят выставку подлинного оружия Победы из частной коллекции и смогут посмотреть «Фильмы Победы» в ретро-кинотеатре музея.

Вечером 9 и 10 мая в 18:45 состоится историческая игра «В ночь перед наступлением», погружающая в атмосферу осени 1941 года. А 10 мая в 13:00 пройдут показательные выступления кинологического отряда «След 71» совместно с центром «Аверс» — специалисты продемонстрируют методику подготовки служебных собак.

Кроме того, с 11:00 до 14:00 будет организована военно-патриотическая игра с элементами спортивного ориентирования и страйкбола.