В Привокзальном районном суде Тулы пресекли попытки проноса ножей. Фото: Алексей ФОКИН.

На прошлой неделе сотрудники отдела судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) в Туле предотвратили два случая проноса запрещенных предметов в здание Привокзального районного суда.

Сначала к зданию суда прибыла женщина, которой разъяснили правила поведения и перечень запрещенных к проносу вещей. Она заверила пристава, что ничего запрещенного при себе не имеет. Однако при досмотре ее сумки был обнаружен и изъят садовый нож.

На следующий день другой посетитель попытался пронести в тот же суд складной нож, но его действия также были оперативно пресечены сотрудником силового блока УФССП России по Тульской области.

В обоих случаях составлены протоколы об административных правонарушениях по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ.