Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2026 8:19

Отделения МРЭО Тульской области сменят график работы в майские выходные

9 мая – выходной день
Анна КОНЕВА
Отделения МРЭО Тульской области сменят график работы в майские выходные

Отделения МРЭО Тульской области сменят график работы в майские выходные

Фото: Алексей ФОКИН.

В связи с майскими праздниками, приуроченными к Дню победы, подразделения МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области скорректируют режим работы.

В воскресенье, 10 мая, получить услуги можно будет в шести отделениях. С 9:00 до 16:45 откроты отделение №1 на 192-м километре трассы «Крым», отделение №6 в Алексине, отделение №9 на 211-м километре М-4 «Дон», отделение №10 в Новомосковске и отделение №11 в Суворове. В Ефремове отделение №8 будет работать с 8:00 до 15:45. Обеденный перерыв во всех подразделениях — с 13:00 до 14:00.

В понедельник, 11 мая, услуги ГИБДД окажут отделение №7 в Донском и отделение №12 в Щекино. Их график — с 9:00 до 18:00, перерыв на обед также с 13:00 до 14:00. Уже со вторника, 12 мая, все отделения МРЭО перейдут на стандартный режим работы.

Отметим, что 9 мая отделения работать не будут.