Отделения МРЭО Тульской области сменят график работы в майские выходные Фото: Алексей ФОКИН.

В связи с майскими праздниками, приуроченными к Дню победы, подразделения МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области скорректируют режим работы.

В воскресенье, 10 мая, получить услуги можно будет в шести отделениях. С 9:00 до 16:45 откроты отделение №1 на 192-м километре трассы «Крым», отделение №6 в Алексине, отделение №9 на 211-м километре М-4 «Дон», отделение №10 в Новомосковске и отделение №11 в Суворове. В Ефремове отделение №8 будет работать с 8:00 до 15:45. Обеденный перерыв во всех подразделениях — с 13:00 до 14:00.

В понедельник, 11 мая, услуги ГИБДД окажут отделение №7 в Донском и отделение №12 в Щекино. Их график — с 9:00 до 18:00, перерыв на обед также с 13:00 до 14:00. Уже со вторника, 12 мая, все отделения МРЭО перейдут на стандартный режим работы.

Отметим, что 9 мая отделения работать не будут.