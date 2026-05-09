Туляков приглашают на молодежный квест «Кукушка»: на Казанской набережной Фото: Алексей ФОКИН.

9 мая в 16:00 на Казанской набережной Тулы развернется патриотический квест «Кукушка». Участников ждут тематические испытания на пяти локациях: «Солдатский набор», «Медсанчасть», «Оружие Победы», «Музыка ВОВ» и «Фабрика». За успешное прохождение заданий команды поборются за главный приз — портативную колонку. Для участия нужно собрать три человека и заранее зарегистрироваться.

Помимо квеста, гости смогут присоединиться к всероссийской акции «Письма Победы» и написать теплые строки бойцам в зону СВО. Также на набережной организуют мастер-класс по созданию броши из георгиевской ленты и стилизованную фотозону, где каждый сможет сделать памятный снимок.

Завершит программу концерт — на сцене выступят театральная студия «Овация» и музыкальный театр «Gorizont Entertainment».

