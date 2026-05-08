Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 мая 2026 14:06

Житель Тульской области обманул соцзащиту на 350 тысяч рублей

Мужчина получил пособие под видом открытия автосервиса, но потратил деньги на личные цели
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Тульской области обманул соцзащиту на 350 тысяч рублей.

Житель Тульской области обманул соцзащиту на 350 тысяч рублей.

Фото: Алексей ФОКИН.

Прокурор Суворовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя региона. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 159.2 УК РФ.

Следствие установило, что с февраля по апрель 2025 года мужчина, зарегистрированный как самозанятый, заключил социальный контракт с целью развития предпринимательской деятельности. В заявлении он указал, что намерен открыть автомобильную мастерскую и приобрести для этого оборудование. На основании этих данных он получил от государства пособие в размере 350 тысяч рублей.

Однако вместо покупки техники обвиняемый представил в отдел социальной защиты поддельные документы, якобы подтверждающие расходование средств, а сами деньги израсходовал на личные нужды.

Уголовное дело направлено в Суворовский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу.