Житель Тульской области обманул соцзащиту на 350 тысяч рублей. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокурор Суворовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя региона. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 159.2 УК РФ.

Следствие установило, что с февраля по апрель 2025 года мужчина, зарегистрированный как самозанятый, заключил социальный контракт с целью развития предпринимательской деятельности. В заявлении он указал, что намерен открыть автомобильную мастерскую и приобрести для этого оборудование. На основании этих данных он получил от государства пособие в размере 350 тысяч рублей.

Однако вместо покупки техники обвиняемый представил в отдел социальной защиты поддельные документы, якобы подтверждающие расходование средств, а сами деньги израсходовал на личные нужды.

Уголовное дело направлено в Суворовский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу.