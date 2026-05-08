Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт8 мая 2026 13:41

Тулячки завоевали пять медалей на международных велогонках в Ташкенте

На второй день разыгрывались награды в четырех дисциплинах
Михаил КОРЕНЮГИН
Тулячки завоевали пять медалей на международных велогонках в Ташкенте.

Тулячки завоевали пять медалей на международных велогонках в Ташкенте.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Узбекистане стартовал международный велотрековый турнир «Гран-при Ташкента». Уже в первый день соревнований Мария Аверина принесла Тульской области бронзовую медаль в омниуме.

На второй день разыгрывались награды в четырех дисциплинах: мэдисоне, гонке по очкам, гонке с выбыванием и скретче.

В мэдисоне первое место заняла Гульназ Хатунцева, выиграв золото. В скретче Александра Юрченко стала второй, а Мария Аверина — третьей. Бронзовую медаль Юрченко также завоевала в гонке по очкам. Завершила свой успешный день Аверина ещё одной бронзой — в гонке с выбыванием.

Всего тульские спортсменки завоевали пять медалей за два дня соревнований.