Тулячки завоевали пять медалей на международных велогонках в Ташкенте. Фото: Алексей ФОКИН.

В Узбекистане стартовал международный велотрековый турнир «Гран-при Ташкента». Уже в первый день соревнований Мария Аверина принесла Тульской области бронзовую медаль в омниуме.

На второй день разыгрывались награды в четырех дисциплинах: мэдисоне, гонке по очкам, гонке с выбыванием и скретче.

В мэдисоне первое место заняла Гульназ Хатунцева, выиграв золото. В скретче Александра Юрченко стала второй, а Мария Аверина — третьей. Бронзовую медаль Юрченко также завоевала в гонке по очкам. Завершила свой успешный день Аверина ещё одной бронзой — в гонке с выбыванием.

Всего тульские спортсменки завоевали пять медалей за два дня соревнований.