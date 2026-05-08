Двое мужчин избили знакомого молотком и ключом в квартире в Воловском районе.

Прокуратура Воловского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей — 31 и 29 лет. Им предъявлено обвинение по пунктам «г, з» части 2 статьи 112 УК РФ.

Согласно материалам следствия, 5 декабря 2025 года обвиняемые вместе с потерпевшим находились в квартире на улице Ленина в посёлке Волово, где распивали спиртные напитки. Во время возникшей ссоры они нанесли 44-летнему мужчине множественные удары руками, молотком и рычажным ключом по голове, что привело к травмам, квалифицированным как вред здоровью средней тяжести.

Оба фигуранта полностью признали свою вину.

Уголовное дело направлено в Богородицкий межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу.