В Туле обновляют сквер рядом с Московским вокзалом Фото: Алексей ФОКИН.

В центре Тулы продолжается комплексное преображение общественного пространства площадью 11 тысяч квадратных метров.

Подрядная организация приступила к работам в середине апреля, и уже сейчас темпы благоустройства опережают график. На площадке задействованы около 20 специалистов и три единицы техники. Завершен демонтаж изношенных покрытий и вывоз аварийных деревьев, начат монтаж современной системы освещения: вместо 24 старых опор установят 45 новых с прожекторной подсветкой игровых зон и архитектурных элементов. Параллельно ведется укладка цветного плиточного покрытия.

Пространство сквера будет зонировано на четыре функциональные территории: зону ожидания, игровую, памятную и набережную. Посетителей ждут новые скамейки, урны, детские и спортивные площадки, подвесные качели, а также отремонтированный постамент памятника.

В игровой зоне появится резиновое покрытие и тематический комплекс «Паровоз». Вдоль реки обустроят пешеходную дорожку, укрепят склоны габионами и установят декоративное ограждение. Памятная зона преобразится за счет высадки кустарников симметричными рядами и обновления гранитной облицовки мемориального камня.

Особое внимание уделено озеленению: на территории высадят липы, клены, ели, ивы, можжевельник, барбарис, спирею и другие декоративные растения.

Ожидается, что после завершения работ сквером смогут комфортно пользоваться около 20 тысяч жителей близлежащих районов.

Сдать обновленный сквер на пересечении улицы Фриддриха Смирнова и Красноармейского проспекта планируют к 1 октября.

Параллельно в Туле готовятся к благоустройству и другие общественные территории: сквер на пересечении улиц Староникитской и Оборонной, мемориал танковой колонне «Дмитрий Донской» в поселке Горелки, а также пространство на улице Литейной, название для которого сейчас выбирают горожане — варианты «Семейный» или «Заречный» доступны для голосования.

Между тем в регионе продолжается рейтинговое голосование за общественное пространство, которое войдет в план работ по нацпроекту в 2027 году. Жители старше 14 лет могут отдать предпочтение одному из двух участков набережной Упы — от улицы Никитской в сторону Советской или возле музея оружия. Голосование доступно на платформе Госуслуг, а также при поддержке волонтеров.