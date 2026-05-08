Суд наказал собственницу земли под Тулой за заросший участок Фото: Алексей ФОКИН.

Россельхознадзор проверил исполнение предписания в отношении местной жительницы, владеющей земельным участком сельхозназначения площадью 23,3 гектара в Ленинском районе Тульской области.

Срок выполнения требований истек еще в ноябре прошлого года. Однако проверка показала, что собственница не исполнила предписание: участок не введен в сельхозоборот, не используется для производства, не очищен от сорняков, кустарников и мелколесья.

В отношении женщины возбудили дело по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ, повторно выдали предписание, а материалы передали в суд. В апреле суд привлек владелицу к административной ответственности и назначил штраф.