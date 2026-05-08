Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 11:50

Суд наказал собственницу земли под Тулой за заросший участок

Она заплатит штраф
Анна КОНЕВА
Суд наказал собственницу земли под Тулой за заросший участок

Суд наказал собственницу земли под Тулой за заросший участок

Фото: Алексей ФОКИН.

Россельхознадзор проверил исполнение предписания в отношении местной жительницы, владеющей земельным участком сельхозназначения площадью 23,3 гектара в Ленинском районе Тульской области.

Срок выполнения требований истек еще в ноябре прошлого года. Однако проверка показала, что собственница не исполнила предписание: участок не введен в сельхозоборот, не используется для производства, не очищен от сорняков, кустарников и мелколесья.

В отношении женщины возбудили дело по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ, повторно выдали предписание, а материалы передали в суд. В апреле суд привлек владелицу к административной ответственности и назначил штраф.