9 мая часть улиц Тулы перекроют из-за празднования Дня Победы

В День Победы в Туле введут масштабные ограничения для автомобилистов. Они связаны с проведением иммерсивного маршрута «Свет победы на Проспекте» и праздничным салютом. 9 мая с полуночи до семи вечера на улице Гоголевской (от проспекта Ленина до Тургеневской) будет действовать запрет на остановку и стоянку. Движение там же ограничат с девяти утра до семи вечера.

Основные неудобства ожидают автомобилистов вечером, во время салюта. С 20:00 до 23:00 стоянку запретят на съездах к набережной Упы, на разворотном кольце у ТРЦ «Макси» и на самой набережной. Движение ограничат на площади Ленина, улицах Менделеевской, Дзержинского, Никитской, Тургеневской, Фридриха Энгельса, Революции, Союзной, Галкина, Демидовской, а также в Садовом, Чапаевском, Денисовском, Благовещенском и Оружейном переулках и на Крестовоздвиженской площади.

С 21:00 до 22:30 перекроют движение на Пролетарском и Зареченском мостах, а также на ключевых участках улиц Пролетарской, Советской и Октябрьской. В это же время ограничат движение муниципальных автобусов — они поедут по измененным схемам.

Напомним, с 28 апреля по 12 мая на площади Ленина, парковке вдоль неё (от Советской до Менделеевской) и на нечётной стороне улицы Менделеевской стоянка запрещена. Зато парковаться в историческом центре, ограниченном улицей Советской, в эти дни можно бесплатно.

Водителям советуют заранее продумать маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом.